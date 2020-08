Großes Wrackteil vor Mauritius verunglückter "Wakashio" versenkt

PORT LOUIS. Einen Monat nach dem Unglück des Frachters "Wakashio" vor der Küste der Ferieninsel Mauritius ist der größere Teil des Wracks tief im Meer versenkt worden, teilte der zuständige Krisenstab mit. Zwei Schleppschiffe hatten am Donnerstag damit begonnen, das größere Wrackteil, zu dem Bug und Schiffsrumpf gehören, aufs offene Meer zu bringen. Bevor das Wrackteil mit Meerwasser gefüllt und versenkt wurde, wurde es nach Angaben der Behörden von Öl und Trümmerteilen befreit. Es sank dann auf 3180 Meter Tiefe im Indischen Ozean.

„Wakashio“-Wrackteil versenkt Bild: Reuters

Das kleinere Wrackteil – Heck und Überbau des Schiffes – blieb an dem Riff, auf das die "Wakashio" am 25. Juli mit rund 4000 Tonnen Treibstoff an Bord gelaufen war. In der Folge hatte der unter der Flagge Panamas fahrende japanische Frachter rund 1000 Tonnen Öl verloren, zwei Wochen nach dem Unglück brach das Schiff auseinander.

Die Umweltorganisation Greenpeace hatte vor dem Versenken des großen Wrackteils gewarnt. Sie befürchtet, dass die Aktion die Artenvielfalt in dem Meeresgebiet bedroht, wenn aus dem Wrack giftige Schwermetalle freigesetzt werden.