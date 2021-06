Großeinsatz bei Feuer in London

Im Süden der britischen Hauptstadt London ist gestern am Nachmittag in der Nähe eines Bahnhofs ein Großfeuer ausgebrochen. 100 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, den Brand nahe dem Bahnhof Elephant and Castle zu löschen, wie die "London Fire Brigade" auf Twitter mitteilte.

Auf Social-Media-Videos war zu sehen, wie sich riesige, dunkle Rauchschwaden über Hochhäusern auftürmten. Mindestens ein Mann wurde dabei verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll die Feuerwehr davon ausgehen, dass der Brand in nahe gelegenen Garagen ausgebrochen sein könnte. Mehrere Zugverbindungen wurden durch das Feuer unterbrochen und der Bahnhof wurde evakuiert. Außerdem sperrten die Einsatzkräfte umliegende Straßen. Drei Geschäfte unter den Eisenbahnbögen sowie sechs Autos standen laut den Behörden in Flammen. Am späten Nachmittag konnte die Feuerwehr den Großbrand unter Kontrolle bringen.

Kein terroristisches Motiv

Die Polizei ging nach ersten Einschätzungen nicht davon aus, dass hinter dem Vorfall eine terroristisch motivierte Tat steckt. Die Station Elephant and Castle befindet sich südlich der Themse in der Nähe bekannter Sehenswürdigkeiten wie etwa dem "London Eye".