Große Waldbrände wüten rund um Los Angeles

Wie die Behörden im US-Bundesstaat Kalifornien am Mittwoch mitteilten, hat das Bridge Fire, das am Sonntag in den Bergen nördlich von Los Angeles ausgebrochen war, die Ortschaften Wrightwood und Mount Baldy sowie ein Skigebiet erfasst. Mindestens 33 Häuser und mehrere Ferienhäuser wurden zerstört. Die Behörden ordneten umfangreiche Evakuierungan an.

"Wir leben in der Schlucht. Das Feuer kam direkt dorthin und wir konnten nichts mitnehmen", sagte die Anrainerin Jenny Alaniz im Lokalsender KTLA. "Ich habe nur die Hunde rausgeholt. Unser Haus wird brennen", schluchzte sie. Ein AFP-Journalist sah in Wrightwood verkohlte Überreste von Häusern und Fahrzeugen.

49.000 Hektar brannten

Das Feuer war am Sonntagnachmittag im Angeles National Forest nördlich von Los Angeles ausgebrochen und hatte bis Dienstag eine Fläche von 1.600 Hektar erfasst. In der Nacht breitete sich das Feuer dann explosionsartig aus: Mittwochnachmittag brannten schon 49.000 Hektar. Die Flammen fraßen sich durch dichtes Unterholz und griffen auf die Gemeinde Wrightwood im Bezirk San Bernardino County und das Skigebiet Mountain High über.

In dem Skigebiet waren die Schäden offenbar gering. "Alle großen Lifte und Gebäude haben mit geringem oder gar keinem Schaden überlebt", erklärten die Betreiber. Der Sheriff von Los Angeles County, Robert Luna, sagte, in einem abgelegenen Gebiet bei Mount Baldy seien drei Menschen, darunter einer seiner Stellvertreter, von Flammen eingeschlossen worden. Die angelaufene Rettungsaktion werde durch dichten Rauch und blockierte Straßen erschwert.

Ferienorte evakuiert

Im Südosten von Los Angeles hat sich auch das Airport Fire weiter ausgebreitet. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das Feuer mittlerweile mehr als 8.900 Hektar Land und beschädigte einige Häuser. Sieben Menschen wurden verletzt.

Das Feuer war am Montag ausgebrochen und hatte sich durch Schluchten und Berge gefressen, darunter der Santiago Peak, auf dem mehrere Funktürme stehen. Die Masten blieben aber offenbar weitgehend unbeschädigt. Mehrere Ferienorte in den Bergen wurden evakuiert und Zufahrtsstraßen gesperrt.

Die Polizei im San Bernardino County nach eigenen Angaben einen Mann wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Die Brände wurden durch eine tagelange Hitzewelle im Süden Kaliforniens begünstigt. Am Mittwoch ließ die Hitze etwa nach.

