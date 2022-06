Großbritannien: Größter Bahnstreik seit 30 Jahren

In Großbritannien hat am Dienstag ein Streik begonnen, der das Königreich diese Woche lahmzulegen droht. Im größten Eisenbahnerstreik seit einer Generation traten 40.000 Mitglieder der Gewerkschaft RMT landesweit in den Ausstand, während in London 10.000 U-Bahn-Mitarbeiter streikten.