Großbrand in der Westernstadt "Pullman City" in Bayern

Mehrere Gebäude in Holzbauweise wie Saloons stehen entlang der sogenannten Main Street in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Ein Großaufgebot an Feuerwehren ist im Einsatz.

Polizei geht von Millionenschaden aus

Die Polizei geht davon aus, dass ein Großteil der in Brand geratenen Holzgebäude nicht zu retten sein wird. Nach ersten Schätzungen wird es sich um einem Millionenschaden handeln. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Westernstadt Pullman City ist ein Erlebnispark auf rund 200.000 Quadratmetern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.