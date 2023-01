Größter Polizeieinsatz Deutschlands: Der Klimakrieg im Dörfchen Lützerath

Klimaaktivisten wollen das um jeden Preis verhindern. Die Stimmung ist aggressiv. Es drohen gewaltsame Ausschreitungen.

Die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen. Zur Verstärkung der Polizei aus Nordrhein-Westfalen wurden mittlerweile aus ganz Deutschland Einsatzkräfte nach Lützerath entsandt. Mit Wasserwerfern, Pferden und Hunden sollen sie am Mittwoch mit der umstrittenen Räumung beginnen. „Das wird ein herausfordernder Einsatz mit vielen Risiken", sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. Er rechnet sowohl mit friedlichen Demonstrationen aber auch mit gewaltsamen Ausschreitungen. Bereits gestern kam es zu ersten Handgreiflichkeiten.

Regulär wohnt in Lützerath, am Rande des Tagebaugebiets, niemand mehr. Die ursprünglichen Bewohner haben ihren Besitz verkauft und leben längst woanders. Ihre Umsiedlung begann bereits 2006. Aber in den leeren Häusern haben sich inzwischen mehr als 700 Klimaaktivisten verschanzt. Und die sind fest entschlossen „Lützi“ zu retten. „Wir hoffen, dass wir Lützerath mindestens sechs Wochen lang halten können“, sagt Dina Hamid, Sprecherin der Initiative Lützerath. In dem Bündnis haben sich Organisationen und Initiativen wie „Ende Gelände“, „Fridays for Future“, „Alle Dörfer bleiben“ und „Letzte Generation“ zusammengeschlossen. Geplant haben sie unter anderem Sitzblockaden sowie die Besetzung von Baumhäusern und Hütten. Sie hoffen: Wenn sie sechs Wochen aushalten, beginnt die Jahreszeit, in der es per Gesetz verboten ist, Bäume zu roden. Damit ließe sich Lützerath bis Oktober retten.

Die politische Lage ist heikel

„Hier zeigt eine Gesellschaft, dass sie versteht: Es geht um alles. Das Dorf hier ist überlaufen von Menschen, die aus der ganzen Republik angereist sind“, sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Ihrer Meinung nach hat die Politik nicht mit so viel Widerstand gegen den Abriss des Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohletagebaus gerechnet. „Man merkt, dass anscheinend unterschätzt wurde, welche Kraft in diesem Ort steckt“, sagt Neubauer.

Die politische Lage ist heikel: Denn ausgerechnet die Grünen, die noch im Jahr 2028 den Erhalt des Hambacher Forstes im Kampf gegen RWE unterstützt hatten, sind in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in Opposition, sondern bilden seit dem Sommer 2022 mit der CDU die Landesregierung. Sie haben dem Ende von Lützerath zugestimmt. „Die Räumung ist ein schmerzlicher, aber leider notwendiger Schritt“, sagt die grüne Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. Sie verteidigt den Abriss des Dorfes mit dem Argument, dass dafür der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen um acht Jahre von 2038 auf 2030 vorgezogen wird und fünf andere Dörfer im Rheinischen Braunkohlerevier vor der Zerstörung bewahrt würden. So wurde es bereits 2022 vereinbart.

Die grüne Spitze rechtfertigt ihre Kehrtwende auch mit der Energiekrise: Es brauche mehr Strom aus Braunkohlekraftwerken, um den Ausfall von russischem Gas zu kompensieren. Ob das stimmt, ist jedoch umstritten: Jede Seite präsentiert inzwischen eigene Gutachten. Am Wochenende erschien eine neue Kurzstudie der „Coal Exit Research Group“ verschiedener deutscher Universitäten, die zu dem Schluss kommt, dass aus den schon erschlossenen Kohlegruben genug gefördert werden kann, um die Stromversorgung zu sichern.

Autor Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel