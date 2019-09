Greta Thunberg: "Wir jungen Leute sind nicht mehr zu stoppen"

"Bitte mobilisiert weiter", zeigte sich Guterres in New York bei der Eröffnung des "Youth Climate Summits" im Vorfeld des UNO-Klimagipfels vom Engagement der jugendlichen Aktivisten begeistert. Der UNO-Klimagipfel beginnt am Montag.

Seine Generation habe schon zu viel verpasst, meinte der 70-jährige Portugiese. "Wir haben zu viel geredet und zu wenig zugehört. Aber man lernt durch das Zuhören dazu. Ich bin wirklich enthusiastisch, dass ihr so viel Leadership zeigt."

Als er sein Amt 2017 übernommen habe, sei er schon verzweifelt gewesen, weil der Klimawandel nicht ernst genommen worden sei, erzählte Guterres. "Ich wusste, es muss etwas geschehen. Und es ist die Jugend, die da etwas in Bewegung gebracht hat. Schlussendlich sehen wir, dass jetzt auch die Regierungen schön langsam etwas tun. Wir sind aber noch am Beginn und haben noch viel Arbeit vor uns. Aber ich fühle, dass sich etwas ändert. Und das ist dem Engagement der jungen Leute zu verdanken." Er werde immer wieder gewarnt, mit der Unterstützung der jungen Aktivisten vorsichtig umzugehen. "Ich bin aber gar nicht vorsichtig, ich ermutige euch, weiterzumachen."

Der Generalsekretär warnte auch vor einer weiteren sozialen Kluft auf der Welt, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werde. Es seien nicht die armen oder kleinen Länder, die viel zum Klimawandel beitragen würden. Sie müssten aber die Folgen tragen. "Es gibt keine faire Globalisierung, wir müssen aber zur Fairness beitragen. Wir haben einen ernsten Konflikt zwischen den Menschen und der Natur." Er habe selbst bereits Enkelkinder und würde sich wünschen, dass diese auf einer lebenswerten Erde aufwachsen könnten."

Da sich die jugendlichen Aktivisten im Hauptquartier der Vereinten Nationalen freilich streng an das diplomatische Protokoll hielten, schlug Guterres einen wohlgemeinten Deal vor: "Wer hier noch einmal das Wort 'Exzellenz' gebraucht, zahlt 1.000 Dollar Pönale, die dem Klimafonds zugutekommen."

Antonio Guterres beim Handshake mit Greta Thunberg Bild: Reuters

"Wir verlangen Taten"

"Wir jungen Leute sind nicht mehr zu stoppen", hatte sich die Ikone der Jugendbewegung, die Schwedin Greta Thunberg, zuvor kämpferisch gegeben. "Gestern sind Millionen Menschen rund um den Globus marschiert und haben wirkliche Klimamaßnahmen verlangt, vor allem junge Leute", sagte die 16-Jährige am Samstag beim UN-Jugendklimagipfel in New York.

"Wir haben gezeigt, dass wir geeint sind und dass uns junge Leute niemand stoppen kann", sagte Thunberg. Offiziellen Angaben zufolge wurden bei dem Treffen, das dem Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet ist, etwa 700 Teilnehmer erwartet. Bei der Veranstaltung sollen die Jungdelegierten Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten. Die entwickelten Maßnahmen sollen den Staats- und Regierungschefs unterbreitet werden.

Erst am Freitag hatte Thunberg vor Zehntausenden Menschen in New York gesprochen. An den weltweiten Klimaprotesten hatten Hunderttausende Menschen in Dutzenden Ländern teilgenommen.

"Wir verlangen Taten, formulierte Komal Karishma Kumar Wir von den Fidschi-Inseln. "Sonst werden wir mobilisieren. Bruno Rodriguez aus Argentinien hatte auch eine Botschaft für Guterres parat: "Die Politiker müssen endlich handeln!"

Ähnlich hatte es auch die Salzburgerin Anika Dafert am Freitag beim Flug nach New York im ausgedrückt: "Politiker sollten eigentlich auch Aktivisten sein, sie müssen endlich aktiv werden." Die 17-Jährige nahm am Samstag gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen (75) an der Eröffnung des Jugendklima-Gipfels teil.

Am Samstagnachmittag wird Van der Bellen im Rahmen eines "Intergenerational Dialogue" bei einer Podiumsdiskussion auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Am Montag wird er gemeinsam mit Umweltministerin Maria Patek am von Guterres einberufenen UNO-Klimagipfel teilnehmen. Dabei sollen Strategien diskutiert werden, wie die Treibhausgase bis Mitte des Jahrhunderts global auf "Netto-Null" reduziert werden können.