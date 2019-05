Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger riefen zu mehr Action auf

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Arnold Schwarzenegger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit eindringlichen Appellen, die globale Klimakatastrophe zu stoppen, startete gestern die Klima-Konferenzin der Wiener Hofburg. Stargast(16), Klimaaktivistin aus Schweden, warnte dabei: "Das ist nicht irgendein Notfall, sondern die größte Krise, die die Menschheit jemals gesehen hat." Die Eröffnungsrede hielt Bundespräsident. Das Staatsoberhaupt unterstrich die Dringlichkeit, mit der der Klimawandel bekämpft werden muss. "Wir wissen, dass uns die Zeit davonläuft – der Klimanotstand ist längst da." Beim UN-Klimagipfel in New York will er zudem mit seiner Klimainitiative von europäischen Staatshäuptern weiter Druck machen. Auch UNO-Generalsekretärwarnte, dass die Situation "sehr ernst" ist. Gastgeberrief zu mehr "Action" auf. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien kritisierte, dass immer noch sieben Millionen Menschen im Jahr aufgrund von Umweltverschmutzung sterben. "Das ist der Status quo, den ihr behalten wollt?", wandte er sich an die Zweifler. Er rief sie stattdessen dazu auf, sich der grünen Bewegung anzuschließen. "Die Einladung ins Weiße Haus dürfte aber am Postweg verloren gegangen sein."