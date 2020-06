Grenzöffnung: Slowenien und Kroatien mit neuen Einschränkungen

Ab Donnerstag gilt in Slowenien die 14-tägige Quarantänepflicht auch für Einreisende aus Portugal und Albanien. Kroatien führt die verpflichtende Selbstisolierung für die Einreise aus Bosnien, Serbien, Nordmazedonien und Kosovo ein.

Die slowenische Regierung hat dazu Luxemburg und Montenegro von der Liste der epidemiologisch sicheren Ländern gestrichen, für die es keine Einreisebeschränkungen gibt. Außerdem wurde erneut die Maskenpflicht und verpflichtende Desinfektion der Hände in geschlossenen öffentlichen Räumen und öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Die Maskenpflicht sei beschlossen worden, nachdem in den letzten Tagen die Neuinfektionen zugenommen haben, sagte der Gesundheitsminister Tomaz Gantar bei einer Pressekonferenz. Bereits in Vergangenheit hätten Masken positiv beigetragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, betonte er. Ljubljana erwägt erneut eine Corona-Warn-App, um mögliche Kontakte mit Infizierten nachverfolgen und Quarantänepflicht kontrollieren zu können. Frühere derartige Pläne sind bei der Öffentlichkeit auf Widerstand gestoßen. In Slowenien wurden zuletzt sieben Neuinfektionen (Stand am Dienstag) bestätigt, insgesamt gibt es somit 1.541 bestätigte Fälle.

In Zagreb beschloss der Zivilschutzstab, dass sich ab Donnerstag Einreisende aus Bosnien, Serbien, Nordmazedonien und Kosovo für 14 Tage in Selbstisolation begeben müssen. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Reisende, die aus diesen Ländern kommen und durch Kroatien nur durchfahren. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem ein Großteil der Neuinfektionen aus Bosnien und Serbien importiert worden war, hieß es laut Medien. Auch in Kroatien wurde die Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel ein. In den vergangenen 24 Stunden sind in dem Adrialand insgesamt 22 neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden, womit die Gesamtzahl der Infektionen auf 2.388 gestiegen ist.

