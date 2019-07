Zweijährige fand Handgranate am Strand von Lignano

Das kleine Mädchen aus Russland spielte am Mittwochvormittag am Strand von Lignano, als es auf das Kriegsrelikt stieß. Italienische Medien vermuten, dass die Granate vom Meer an den Strand gespült wurde. Es dürfte sich um eine deutsche Granate aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg handeln.

Die Behörden wurden verständigt. Gefahr bestand allerdings keine mehr. Die Granate war nicht mehr scharf, wodurch ein Einsatz des Entminungsdienstes nicht nötig war.

Ebenfalls gestern ereignete sich ein ganz ähnlicher Fall in Linz, nachrichten.at berichtete: Beim Spielen auf einem Spielplatz entdeckten Kinder eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Fall wurde das Kriegsmaterial den Experten des Entminungsdienstes übergeben.