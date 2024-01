Glyphosat-Herbizid kann Insekten direkt schädigen

Glyphosat, der Wirkstoff in Bayers Roundup, einem weitverbreiteten Herbizid, wurde in einer aktuellen Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und des deutschen Bundesamtes für Naturschutz als direkte Bedrohung für Insekten identifiziert. Die Forschung – veröffentlicht in der Fachzeitschrift "Science of the Total Environment" – zeigt, dass Florfliegenlarven erheblich geschädigt werden, wenn sie das Herbizid direkt über die Nahrung aufnehmen.

Bisherige Herbizidtests berücksichtigen nicht die Nahrungsaufnahme, sondern setzen Tiere lediglich auf besprühte Oberflächen. Die Studie betont die Relevanz der oralen Aufnahme im Freiland, da Insekten Glyphosat höchstwahrscheinlich auch über die Nahrung aufnehmen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Glyphosat-basierte Herbizide selbst in Konzentrationen unterhalb der erlaubten Spritzmenge Insekten, insbesondere Florfliegenlarven, stark toxisch beeinträchtigen.

Die direkte insektizide Wirkung von Glyphosat nach oraler Aufnahme stellt eine bedeutende Umweltsicherheitsgefahr dar und offenbart eine Lücke in der behördlichen Risikobewertung. Die Studie ruft zu einer Überprüfung und Anpassung der Zulassungspraxis auf, um die Biodiversität besser zu schützen.

Glyphosat, als eines der weltweit am häufigsten eingesetzten sogenannten Pflanzenschutzmittel, steht in Verbindung mit gentechnisch veränderten Organismen , da viele Pflanzen resistent gegen Glyphosat gemacht wurden.

Rückgang der Insektenvielfalt

Die Anwendung von Pestiziden und Herbiziden, darunter Glyphosat, wird als Hauptursache für den dramatischen Rückgang der Insektenvielfalt identifiziert. Der Verlust von bis zu drei Viertel der Insektenbiomasse wird hauptsächlich der intensiven Landwirtschaft und ihrem Pestizideinsatz zugeschrieben.

Die veröffentlichte Studie gibt Anlass zur Sorge, dass auch andere Insektenarten durch Glyphosat geschädigt werden , was die Biodiversität noch weiter beeinträchtigen könnte. Daher ist dringend weitere Forschung erforderlich, um das Risiko für Insekten und die biologische Vielfalt umfassend zu bewerten. Die bisherigen Ergebnisse unterstreichen jedenfalls, dass zugelassene Pflanzenschutzmittel erhebliche Nebenwirkungen auf den Naturhaushalt haben können.

Es ist somit von entscheidender Bedeutung, den Anteil der pestizidfreien Agrarflächen zu erhöhen, um Lebensräume für Insekten, Ackerkräuter und Feldvogelarten wiederherzustellen. Die Umsetzung der EU-"Farm to Fork"-Strategie" und der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 ist dringend erforderlich, um weiteren Biodiversitätsverlust zu verhindern.

