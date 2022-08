Gibt es tatsächlich ein "Hitler Viertel"?

Seit einem Monat geistern immer wieder Screenshots des "Hitler Viertels" durch das Internet.

Bereits im September 2015 berichteten mehrere Medien über eine kleine Siedlung in Süditalien. Die Häuser befinden sich in einem Viertel der kleinen Stadt Specchiolla und wurden in den 1990er Jahren gebaut. Die Bewohner selbst waren überrascht, als sie erfuhren, dass ihre Häuser von oben betrachtet die Form von Hakenkreuzen haben. Bis heute ist unklar, wer für den Bau verantwortlich ist.

Der Namen "Hitler Viertel" existiert aber nur im Internet. Die Lösung dafür ist simpel: Offensichtlich kam jemand auf die Idee, dieser Siedlung bei Google Maps einen Namen zu geben. Einen solchen kann jeder Internetuser beantragen. Die Wohnsiedlung existiert also tatsächlich, der Name ist aber frei erfunden.