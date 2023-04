Gewaltverbrechen in Tschechien forderte vier Todesopfer

Es handle sich um ein Gewaltverbrechen, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Auch der mutmaßliche männliche Täter sei tot in der Nähe des Ortes aufgefunden worden. Zu der Tat in der Gemeinde Olsovec kam es demnach am bereits am späten Samstagabend.

"Eine enorme Tragödie"

Der Gemeindevorsteher Antonin Folter sprach der Agentur CTK zufolge von einer "enormen Tragödie" für den kleinen Ort mit rund 500 Einwohnern. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Die Polizei machte noch keine Angaben zu den Opfern und den Umständen ihres Todes. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf.

