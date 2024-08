Gewalt gegen seine Freundin: Sohn von Mette-Marit geständig

Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (50), Marius Borg Høiby (27), hat zugegeben, seiner Freundin gegenüber gewalttätig gewesen zu sein und Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Das schrieb der 27-Jährige nach Angaben des norwegischen Rundfunksenders NRK in einem Text, den sein Anwalt an den öffentlich-rechtlichen Sender schickte.

Er habe unter Alkohol- und Kokaineinfluss gestanden, hieß es demnach in der Erklärung. Høiby ist Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung. Er war am 4. August in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. Die Polizei ermittelt aber weiter.

Der 27-Jährige schreibt in dem Text, er leide unter psychischen Problemen sowie Drogenmissbrauch, weswegen er sich behandeln lassen wolle. Weiter heißt es: "Mein Drogenmissbrauch und meine Diagnosen können nicht entschuldigen, was … geschehen ist." Er wolle dafür Verantwortung übernehmen und der Polizei die Wahrheit sagen.

