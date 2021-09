Getötete Amerikanerin: Polizei nimmt ihren Freund ins Visier

Nachdem weitgehend Gewissheit herrscht, dass die 22-jährige Gabby Petito tot ist, nehmen die US-Behörden ihren verschwundenen Freund ins Visier. In der Nacht auf Dienstag durchsuchten Polizei und FBI sein Elternhaus in Florida, in dem das Paar zeitweise gelebt hatte.

Der 23-Jährige war Anfang September allein vom Roadtrip des Paars durch die USA zurückgekehrt – und ist seit vergangener Woche unauffindbar. Ermittler hatten am Wochenende eine Leiche in einem Nationalpark in Wyoming gefunden. Dabei soll es sich um Gabby Petito handeln. Die 22-Jährige hatte zuletzt Ende August Kontakt zu ihrer Familie gehabt.

Der Fall schlägt in den USA hohe Wellen und findet auch international Beachtung – weil das Paar aus Florida unzählige Fotos und Videos von der Reise durch die Vereinigten Staaten in den sozialen Netzwerken teilte.

Petitos Freund hatte es nach bisherigen Angaben abgelehnt, mit der Polizei über die Geschehnisse zu sprechen. Seine Familie teilte am Freitag mit, er sei bereits am Dienstag vergangener Woche zu einem Ausflug in ein Naturschutzgebiet in Florida aufgebrochen. Am Sonntag suchte die Polizei dort unter anderem mit Drohnen und Hunden nach ihm.

Während Gabby Petito in sozialen Medien Bilder glücklicher Momente vor der malerischen Kulisse der US-Nationalparks teilte, gibt es nun verstärkte Aufmerksamkeit für einen Zwischenfall, bei dem die Polizei das Paar wegen des Verdachts körperlicher Gewalt stoppte.

Davon gibt es Aufnahmen von der am Körper getragenen Kamera eines Polizisten. Die weinende Petito sagte im Video, dass sie unter einer Zwangsstörung leide und es zu Streit gekommen sei. Dabei habe sie ihren Freund geohrfeigt. In dem Anruf, der den Einsatz auslöste, sagte jedoch der Augenzeuge, er habe gesehen, wie der Mann Petito geschlagen habe.