Gesunkener Dampfer konnte noch nicht geborgen werden

Mit der Bergung des gesunkenen Ausflugsdampfers konnte angesichts des hohen Wasserstands, der starken Strömung und der schlechten Sicht noch nicht begonnen werden.

Wegen der im Wrack vermuteten Opfer drängten die Behörden auf eine baldmögliche Bergung. Der Ausflugsdampfer war in der Nacht auf Donnerstag wie berichtet mit einem unter Schweizer Flagge fahrenden Donau-Kreuzfahrtschiff kollidiert. Der ukrainische Kapitän wurde inzwischen festgenommen und Haftbefehl beantragt. Der 64-Jährige steht unter dem Verdacht, ein Massenunglück mit Todesfolge verursacht zu haben.

Am Freitagvormittag besuchte der südkoreanische Außenminister Kang Kyung Wha gemeinsam mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto die Unglücksstelle. Noch am Freitag sollen zehn Angehörige von Getöteten in Ungarn eintreffen, insgesamt werden 50 Personen erwartet.

Kreuzfahrtschiff soll Unfall verursacht haben

Laut Experten dürfte der kleine Ausflugsdampfer nicht - wie bisher betont - vor das größere Hotel-Schiff gefahren sein. Vielmehr soll das Donau-Kreuzfahrtschiff gegen das kleinere Boot gesteuert und damit das Unglück verursacht haben. Das größere Schiff hätte seine Geschwindigkeit verringern und die Durchfahrt des Ausflugsdampfers unter der Brücke abwarten müssen, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MIT Attila Bencsik, den Vorsitzenden des Verbandes der Ungarischen Binnenschiffer. Unterdessen soll jüngsten Medienberichten zufolge das Kreuzfahrtschiff am Freitagvormittag abgelegt und seine Fahrt fortgesetzt haben.