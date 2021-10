In der Region Orenburg herrscht Ausnahmezustand besonderer Art. In der Stadt Orsk fahren Lautsprecherwagen durch die Straßen und warnen vor vergiftetem Alkohol, der in Plastik- und Glasflaschen angeboten werde. 34 Menschen aus der Region im Südural sind bis gestern an solchem Alkohol gestorben. Bewohner der 240.000-Seelen-Stadt Orsk und mehrerer umliegender Dörfer hatten Schnaps getrunken, der mit schon in kleinen Dosen tödlichem Methanol versetzt war.