Gepanschten Schnaps getrunken - 37 Menschen in Indien gestorben

Bild: HANDOUT (Investigative Committee of Russi)

Im Jahr 2021 sind in Russland 17 Personen gestorben, nachdem sie Methanol-hältigen Schnaps getrunken haben.

Dutzende weitere Menschen seien nach dem Konsum des Alkohols im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten örtliche Medien wie der Fernsehsender NDTV am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Die Betroffenen litten demnach an Symptomen wie Magenkrämpfen, Erbrechen und Durchfall.

Lesen Sie mehr aus dem Weltspiegel: Mehr als 1000 Hitzetote nach Pilgerfahrt

Die Polizei habe viele Liter des gepanschten Getränks sichergestellt, das Laboruntersuchungen zufolge giftiges Methanol enthalte. In dem Zusammenhang seien mehrere Verdächtigte festgenommen worden, teilte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates, Muthuvel Karunanidhi Stalin, auf der Plattform X mit. Mehrere Beamte, die die Tat nicht verhindert hätten, seien zum Beispiel suspendiert oder versetzt worden.

In Indien kommen jedes Jahr Hunderte zumeist arme Menschen ums Leben, weil sie gepanschten Schnaps getrunken haben. Dieser ist billiger als kommerziell hergestellter, ist aber wie auch beim jetzigen Fall oft mit Methanol oder anderen Substanzen versetzt, die zu schweren Vergiftungen führen können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.