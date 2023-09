Geldregen: Mann verarbeitet Liebeskummer auf spektakuläre Weise

Zeit mit Freunden verbringen. Sich selbst eine Freude bereiten. Ausflüge unternehmen. Neue Hobbys entdecken. Erinnerungsstücke aus dem Sichtfeld verbannen – es gibt verschiedene Wege, um das Ende einer Liebesbeziehung zu verkraften. In China hat ein Mann jüngst auf eine ungewöhnliche Methode zurückgegriffen. Auf einem Video ist zu sehen, wie er in der Stadt Huizhou auf offener Straße einen Haufen Geldscheine in die Luft wirft. Woher das Geld stammt? Der Mann hatte den Goldschmuck, den er im Laufe der Zeit seiner Partnerin geschenkt hatte, an ein Goldgeschäft verkauft.

Ein Video zeigt den Geldregen:

