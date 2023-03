Gefriertruhe trifft Rettungshelfer im Einsatz

Er wurde von einer herabfallenden Gefriertruhe getroffen. Der Mann war auf der Suche nach zwei Vermissten an einem Seil in ein Flussbett gestiegen. Kollegen zogen den bewusstlosen Mann wieder hinauf. Laut Angaben der peruanischen Behörden wurde der Retter leicht verletzt und befindet sich in einem stabilen Zustand. Zuvor hatte ein Erdrutsch zum Absacken mehrere Häuser geführt.

