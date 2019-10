Geblendet: Polizei zog goldenen BMW aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle war der auffällige Wagen den Polizisten im wahrsten Sinne des Wortes "ins Auge gestochen". Der mit Gold-Chrom folierte BMW X5 war so grell, dass die Polizei das Abschleppen veranlasste.Zudem soll der SUV weitere Manipulationen am Rücklicht und am Auspuff aufgewiesen haben. Der 30-jährige Lenker des Fahrzeugs gab an, dass ihm überhaupt nicht bewusst sei, was verändert worden sein könnte. Ein Gutachter soll nun klären, ob das Auto eine "Blendeinwirkung" hat.

