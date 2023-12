"Gaza, Syrien und Ukraine sind Wüsten des Todes": Papst betete am Stefanitag

Der erste christliche Märtyrer sei ein Beispiel für die Bereitschaft, den Brüdern zu verzeihen. Der Papst gedachte der vielen Christen, die weltweit wegen ihres Glaubens leiden, verfolgt und getötet werden.

Der Papst beklagte Diskriminierungen der Christen und rief die verfolgten christlichen Gemeinschaften auf, für Gerechtigkeit und für Religionsfreiheit zu kämpfen. "Die Medien zeigen uns, was Krieg verursacht. Gaza, Syrien und die Ukraine sind eine Wüste des Todes. Die Völker wollen den Frieden!", so der Papst beim Angelus-Gebet.

"Glaube ich daran?"

"Fragen wir uns, interessiere ich mich für diejenigen, die in verschiedenen Teilen der Welt immer noch für den Glauben leiden und sterben, für die vielen, die für den Glauben ermordet werden, und bete ich für sie? Und versuche ich meinerseits, das Evangelium mit Konsequenz, Sanftmut und Vertrauen zu bezeugen? Glaube ich daran, dass die Saat des Guten Früchte tragen wird, auch wenn ich keine unmittelbaren Ergebnisse sehe?", fragte der Papst.

Zu Weihnachten erhielt der 87-jährige Pontifex viele Glückwünsche. Dafür bedankte er sich am Stefanitag öffentlich. "In den vergangenen Tagen habe ich sehr viele Glückwünsche bekommen. Da ich nicht jedem Einzelnen antworten kann, drücke ich heute allen meinen aufrichtigen Dank aus, besonders für das Geschenk eurer Gebete", sagte das römisch-katholische Kirchenoberhaupt.

Bedeutung des Friedens

Unter dem Eindruck der Kriege und Konflikte auf der Welt hatte Papst Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft am Christtag die Bedeutung des Friedens betont. Gleichzeitig beklagte er die vielen "Massaker an Unschuldigen", die weltweit stattfinden. Ausdrücklich rief der Pontifex die Christen auf, "Nein" zum Krieg und zu den Waffen zu sagen. Die Weihnachtsbotschaft und der Segen Urbi et orbi sind ein Höhepunkt der christlichen Weihnachtsfeier.

Der Papst drückte der Bevölkerung in Israel und Palästina seine Nähe aus. "Ich umarme sie alle, insbesondere die christlichen Gemeinschaften in Gaza und im gesamten Heiligen Land. Ich trauere im Herzen um die Opfer des verabscheuungswürdigen Angriffs vom 7. Oktober und erneuere meinen dringenden Appell für die Freilassung derjenigen, die noch immer als Geiseln festgehalten werden", erklärte der Papst.

Bildergalerie: Christmette im Vatikan Vatikan (Foto: TIZIANA FABI (AFP)) Bild 1/17 Galerie ansehen

Die Weihnachtsbotschaft und der Segen Urbi et orbi sind ein Höhepunkt der christlichen Weihnachtsfeier. 6.500 Gläubige hatten am Sonntagabend der Christmette mit dem Papst beigewohnt. 3.000 Pilger hatten die Mette auf Bildschirmen auf dem Petersplatz verfolgt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper