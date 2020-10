Gast war positiv: 1.394 Personen in Quarantäne

Eine Bar hat das Kantonsarztamt per sofort geschlossen.

Wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) am Freitagabend auf ihrer Webseite schrieb, müssen insgesamt 1.394 Personen in Quarantäne. Sie hatten am vergangenen Wochenende einen der Berner Clubs Taxiclub, Cuba Bar Bern und Kapitel-Bollwerk besucht.

Von der sofortigen Schließung ist die Cuba Bar betroffen. Alle 1009 Personen, die dort ab Mitternacht auf Sonntag verkehrten, müssen aufgrund einer fehlerhaften und deshalb "unbrauchbaren" Gästeliste in Quarantäne, wie GSI-Sprecher Gundekar Giebel auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte.

Die Gästelisten der beiden anderen Clubs seien tadellos gewesen, betonte der Sprecher weiter. Die ersten Erfahrungen zeigten, dass sich die Betreiber bewusst seien, dass korrekte Gästelisten für sie "der Schlüssel zum Offenhalten der Betriebe" sind.

Im Taxiclub sind 288 Besucher ab Mitternacht von der Quarantäne betroffen, im Kapitel-Bollwerk 97 Personen. In letzterem sind laut Giebel lediglich Personen betroffen, die sich am Sonntagmorgen ab 6 Uhr dort aufgehalten haben,

Das Kantonsarztamt bittet zudem alle Personen, die sich in den betreffenden Zeiträumen in einem oder mehreren der Lokale aufgehalten haben, sehr genau auf ihren Gesundheitszustand zu achten.