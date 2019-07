Der Aufbruch in die Sommerpause gleicht einem kollektiven Auszug. Und die Stadt einem Backofen.

Eines Tages war der Imbissstand ums Eck geschlossen. Es folgte der kleine Blumenladen: "Wir sehen uns wieder im September", steht auf dem Schild im ansonsten leer geräumten Schaufenster. Wenig später waren die Vorhänge in den Fenstern des Käse- und Weingeschäfts am Platz zugezogen. Sie bleiben es bis in den Herbst hinein. "Ich besuche im Sommer meine Familie in Sizilien", so hatte die Inhaberin die Kundschaft vorgewarnt.

Ganz Brüssel geht in die Sommerpause. Ach was Brüssel, die EU geht gleich mit. In Parlament und Kommission sind gerade so viele Mitarbeiter da, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die täglichen Pressebriefings werden vom großen Saal in einen kleineren Raum des Berlaymont-Gebäudes verlegt, in dem die Kommission residiert. Denn auch die Journalisten – rund 900 sind bei den EU-Institutionen akkreditiert – verabschieden sich großteils in den Urlaub.

Für viele Belgier markiert bereits der Staatsfeiertag am 21. Juli den Beginn der Sommerpause. Kaum ist das Feuerwerk beim Königspalast verloschen, werden die Koffer gepackt. Es geht an die Nordseeküste, in die Ardennen oder zu ferneren Zielen. Wer noch keine Urlaubspläne hatte, der begann sich in dieser Woche aus der Stadt zu wünschen.

Eine Hitzewelle suchte Brüssel heim. Höhepunkt war der Donnerstag, als das Thermometer 40 Grad Celsius zeigte. Und weit und breit kein Wasser in Sicht. Der kleine Fluss Senne, der eigentlich durch Brüssels Innenstadt fließt, wurde im 19. und 20. Jahrhundert überbaut und verläuft jetzt unsichtbar unter der Stadt. Der Kanal de Willebroeck, der zum Warentransport angelegt wurde, ist kein Ersatz für Erholungssuchende. Und ob man es glaubt oder nicht, Brüssel bietet seinen 1,2 Millionen Einwohnern kein einziges Freibad.

Aber natürlich hat der kollektive Auszug aus Europas Hauptstadt während des Sommers auch sein Gutes: Keine Staus mehr, dafür ein Parkplatz vor der Haustür.