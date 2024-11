Für TikTok-Follower: Influencerin setzte ihr Baby unter Drogen

Die australische Influencerin Allanah Harris, auch bekannt als Allanah Alison, wird beschuldigt, ihrer einjährigen Tochter Daisy Drogen verabreicht zu haben, was zu einem monatelangen Krankenhausaufenthalt und zwei unnötigen Gehirnoperationen führte. Wie "The Express Tribune" berichtet, soll Harris die Symptome absichtlich durch die Verabreichung von Benzodiazepinen verursacht haben. Die TikTokerin hatte in den vergangenen Monaten zusammen mit ihrem Ehemann über eine Million Follower gewonnen, indem sie ihr Familienleben mit ihrer angeblich kranken Tochter dokumentierte.

Während Daisys langwieriger medizinischer Tortur bat die Familie Harris ihre Follower um finanzielle Unterstützung und sammelte über eine GoFundMe-Kampagne einen beträchtlichen Betrag.

Krankenhauspersonal entdeckte Unstimmigkeiten

Die Vorwürfe kamen ans Licht, nachdem Krankenschwestern auf die Social Media-Posts aufmerksam wurden. Deren Bedenken führten zu weiteren Untersuchungen, die schließlich ergaben, dass die Symptome mit erhöhten Benzodiazepin-Werten im Körper des Kindes zusammenhingen. Darauf griff das Jugendamt ein und Daisy und die anderen drei Kinder des Paares wurden aus seiner Obhut genommen. Der TikTok-Account der Familie wurde mittlerweile gelöscht. In dem "Tribune"-Bericht wird der Gesundheitszustand des Kleinkinds als gut beschrieben. Daisy ist "wach, sitzt aufrecht, isst und verhält sich wie ein normales einjähriges Kind", wird ein Verantwortlicher zitiert.

Daisys Vater distanzierte sich von den Taten: "Ich hatte keine Ahnung, was Allanah unserem Kind antat. Ich bestand auf diesen Operationen, weil ich dachte, sie wären notwendig", schrieb Brock Harris auf Snapchat. Er betonte, nichts von den Drogen gewusst zu haben. Seiner Frau richtete er aus: "Allanah, du bist ein absolutes Monster."

