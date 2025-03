Für Russland spioniert: Schuldsprüche bei Prozess in London

Sie handelten mutmaßlich im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. Das Strafmaß soll noch verkündet werden. Marsalek habe demnach als Vermittler zwischen dem russischen Geheimdienst und dem Anführer des Spionagerings gehandelt.

Der Ex-Wirecard-Vertriebsvorstand ist seit der Pleite des ehemaligen Dax-Konzerns untergetaucht und wird in Russland vermutet. In dem Londoner Prozess war Marsalek nicht selbst angeklagt.

"Das war Spionage im industriellen Stil für Russland", sagte der Anti-Terror-Chef der Londoner Polizei, Dominic Murphy. Es seien Beweismittel in dem Maße gefunden worden, wie man sie eigentlich in einem Spionageroman erwarten würde. Vor Gericht waren zudem romantische Dreiecksbeziehungen innerhalb der Spionagegruppe Thema.

"Honigfalle" für bekannten Russland-kritischen Journalisten

Eine der Angeklagten sollte als sogenannte Honigfalle für einen bekannten Russland-kritischen Journalisten eingesetzt werden, im Versteck des Spionagerings wurden Video- und Tonaufnahmegeräte in Alltagsgegenständen gefunden. Der Chef des Ringes sowie sein Stellvertreter hatten im vergangenen November die Spionage für Russland eingeräumt. Beide stammen ebenfalls aus Bulgarien, auch für sie steht das Strafmaß noch nicht fest. Zudem soll es Entführungspläne gegeben haben.

Marsalek soll als Vermittler zwischen dem russischen Geheimdienst und dem Anführer der Gruppe in Großbritannien gehandelt haben. Der Ex-Wirecard-Vertriebsvorstand ist seit der Pleite des ehemaligen Dax-Konzerns untergetaucht und wird in Russland vermutet. In dem Londoner Prozess war Marsalek nicht selbst angeklagt. Zitiert wurden etliche Textnachrichten, die von dem Österreicher stammen sollen.

Marsalek war der für das operative Geschäft und die Asien-Aktivitäten zuständige Vorstand des kollabierten Zahlungsdienstleisters Wirecard. Er wurde später in Zusammenhang mit russischen Geheimdiensten gebracht. Der Münchner Dax-Konzern brach im Juni 2020 zusammen, als aufflog, dass dem Zahlungsabwickler auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Es handelt sich um einen der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Andere Wirecard-Manager stehen deswegen in München vor Gericht.

Bedrohung für die nationale Sicherheit

Es sei eine extrem ausgeklügelte Geheimdienstoperation gewesen, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und für Einzelpersonen dargestellt habe, sagte Murphy. Wäre die Gruppe nicht verhaftet worden, hätten letztlich Menschenleben auf dem Spiel stehen können, wie es beim Nowitschok-Anschlag 2018 in Salisbury der Fall gewesen sei. Damals war der übergelaufene russische Agent Sergej Skripal mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden.

In dem Londoner Prozess waren insgesamt fünf Bulgaren angeklagt. Anders als die nun schuldig Gesprochenen hatten zwei von ihnen Geständnisse abgelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll Marsalek die Gruppe beauftragt haben, auf einer US-Militärbasis in Deutschland in Ausbildung befindliche ukrainische Soldaten ausspioniert zu haben. Zudem soll die Gruppe Journalisten ausgeforscht und einen fingierten Protest vor der kasachischen Botschaft in London geplant haben. Die russische Botschaft in London äußerte sich nicht zu dem Urteil.

Spionage auch in Wien

Die Angeklagten im Alter von 33, 30 und 39 sollen Personen und Orte ausgespäht haben oder geplant haben das zu tun, die für Russland interessant sind. In Deutschland seien das etwa eine Luftwaffenbasis sowie eine nicht näher genannte Botschaft gewesen. Die Spione waren im Februar 2023 verhaftet worden.

Die Spionageaktivitäten sollen in London sowie in Wien, Stuttgart, Valencia und dem Balkanstaat Montenegro stattgefunden haben. Dafür hätten die Angeklagten beträchtliche Geldsummen erhalten, hatte die Staatsanwältin im Verlauf des Prozesses gesagt. Sky News zufolge wurden bei der Razzia im Versteck unter anderem 495 SIM-Karten, 221 Telefone, 258 Festplatten und 11 Drohnen gefunden worden.

