"Yoga with Modi": Indiens Premier (69) gibt Fitness-Tips

"Ich bin weder Fitnessexperte noch medizinischer Experte", schrieb der Hindu-Politiker auf Twitter. "Yoga zu praktizieren ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Teil meines Lebens, und ich finde es wohltuend."

Modi verlinkte zu seinem Youtube-Kanal "Yoga with Modi", wo eine animierte Version seiner selbst Yoga-Übungen zeigt und eine Stimme aus dem Off Anweisungen gibt. Die Videos gibt es in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch. Modi schrieb: "Ich hoffe, ihr beginnt auch bald regelmäßig Yoga zu machen."

Bild: AFP

Indien ist mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt nach China. Derzeit besteht dort eine dreiwöchige Ausgangssperre. Nach Angaben des indischen Gesundheitsministeriums gibt es mehr als 1.200 bekannte Corona-Fälle und 32 Todesopfer - gemessen an der Einwohnerzahl verhältnismäßig wenig, Indien hat allerdings auch relativ wenig getestet.

