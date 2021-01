Fünf Tote bei Explosionen in Bergwerk und Ölfabrik in Russland

In einer kleinen Fabrik in der russischen Teilrepublik Tatarstan starben zwei Menschen bei der Explosion eines Wassertanks, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Behörde ermittelt wegen des Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften. In der Region Kemerowo in Sibirien starben drei Männer beim Einsturz einer Kohlemine.

Zuvor war in 265 Metern Tiefe Methan ausgetreten. 41 Kumpels konnten sich Angaben des stellvertretenden Gouverneurs an die Oberfläche retten. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. In Russland kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken, weil Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden.