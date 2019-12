Früherer Trump-Berater Gates muss 45 Tage ins Gefängnis

Der frühere Wahlkampfberater des heutigen US-Präsidenten Donald Trump muss für 45 Tage ins Gefängnis. Das Strafmaß eines Bundesgerichts in Washington gegen Rick Gates vermeldeten am Dienstag US-Medien übereinstimmend. Gates hatte sich im Februar vergangenen Jahres im Rahmen einer Vereinbarung mit US-Sonderermittler Robert Mueller schuldig bekannt, Finanzdelikte begangen und die Bundespolizei FBI angelogen zu haben. Gates hatte mit Mueller bei dessen Russland-Ermittlungen kooperiert.

Mueller hatte unter anderem untersucht, ob es im Wahlkampf 2016 zu Geheimabsprachen zwischen dem Trump-Team und Vertretern Russlands gekommen war. Dafür fand er keine Belege. Die Vorwürfe, die Gates eingeräumt hat, stammen aus der Zeit weit vor dem Wahlkampf. Damals hatten Gates und Trumps späterer Wahlkampfmanager Paul Manafort Millionen-Einnahmen aus Lobbyarbeit für die Ukraine verschleiert.

Gates hatte gegen seinen früheren Chef Manafort ausgesagt, der derzeit eine siebenjährige Haftstrafe verbüßt. Gates sagte zudem gegen den Trump-Berater Roger Stone aus, der im vergangenen Monat unter anderem wegen Falschaussage vor dem Kongress verurteilt wurde. Ein Strafmaß wurde noch nicht verkündet. Sechs Personen mit Verbindungen zu Trumps Wahlkampfteam sind seit 2017 wegen Straftaten verurteilt worden oder haben sich schuldig bekannt.

Das "Wall Street Journal" berichtete am Dienstag, die Staatsanwaltschaft habe keine Haft für Gates gefordert. Richterin Amy Berman Jackson habe dennoch eine Gefängnisstrafe verhängt. Der Sender CNN berichtete, Gates dürfe seine Haftstrafe verteilt auf eine dreijährige Bewährungszeit an Wochenenden verbüßen. Gates müsse außerdem 20.000 Dollar Strafe zahlen und 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Gates sagte am Dienstag nach CNN-Angaben: "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln."

