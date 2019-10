Friedensmarsch: 14.000-Kilometer-Strecke von Neu Delhi nach Genf

Mehrere hundert Menschen beteiligten sich an dem Ereignis, das unter dem Motto "Jai Jagat" (etwa: "Gegrüßet sei die Welt") steht.

Der Friedensmarsch soll Gandhis Lehre vom gewaltlosen Widerstand verbreiten und zum Kampf gegen Armut und Klimawandel beitragen. Der Friedensmarsch startete am 150. Jahrestag des Geburtstags von Mahatma Gandhi, der eine Ikone des indischen Widerstands gegen die britische Kolonialherrschaft ist. Wenn Gewaltlosigkeit in Indien möglich sei, so sei sie es auch "weltumspannend", sagte der Organisator Rajagopal PV.