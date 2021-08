Freitag der Dreizehnte: Unglückstag oder ein Tag wie jeder andere?

Er steht wieder vor der Tür: Freitag, der 13. und mit ihm der (Aber-)Glaube, dass sich an jenem Tag das Unglück häuft und die zerbrochene Vase, der Fleck am Hemd oder der Kratzer am Auto keine Zufälle sind. Oft ist bei der Konstellation von "Freitag" und "13" die Rede von zwei Unglückssymbolen, die auf einen Tag fallen. Doch ist es wirklich gerechtfertigt, diesem Tag derart schlechte Eigenschaften zuzuschreiben und passieren an Freitagen bzw. am 13. eines Monats generell mehr Pleiten und Pannen?

Woher kommt der Aberglaube?

In der Bibel war der Freitag bereits negativ besetzt. Adam und Eva sollen an diesem Wochentag in den verbotenen Apfel gebissen haben. Auch Jesus wurde am Karfreitag gekreuzigt. Zudem saßen beim letzten Abendmahl 13 Personen am Tisch. Der 13. war Judas, der Verräter. Der Ruf der Kombination von Zahl und Tag als besonderes Unglückssymbol entstand wohl erst in den 50er Jahren.

Ist die Angst vor dem Tag begründet?

Statistiken besagen, dass am Freitag, den 13. nicht mehr Schadenereignisse passieren als an anderen Tagen. Eine Untersuchung des ADAC zeigte beispielsweise keine Unfallhäufung im Straßenverkehr an diesem Tag. Teilweise gab es sogar weniger Zwischenfälle.

Dennoch gibt es Menschen, die sich panisch vor diesem Tag fürchten. Sie leiden unter Paraskavedekatriaphobie, einer psychischen Erkrankung. In schweren Fällen führt die Erkrankung sogar dazu, dass die Betroffenen sich an dem besagten Unglückstag gar nicht aus dem Bett wagen.

Freitag, der 13. - Verbreitung

Der Aberglaube um den Freitag, den 13. ist in vielen Nationen verbreitet. Laut einer US-amerikanischen Studie des Stress Management Center and Phobia Institute in Asheville, North Carolina, aus dem Jahr 2003 litten zwischen 17 und 21 Millionen US-Bürger unter der Furcht vor dem Freitag, dem 13. Den dadurch entstanden volkswirtschaftlichen Schaden schätzten sie auf 800 bis 900 Millionen US-Dollar pro Stichtag.

Nicht überall bringt die Zahl 13 Unglück. In Teilen Frankreichs und Griechenlands ist sie eine Glückszahl, wie auch in Italien, wo die 13 im Fußballtoto einen Volltreffer bedeutet. In Mexiko ist die Zahl sogar heilig.