Verschlungen und wieder ausgespien: Frau in Indonesien bei Python-Angriff getötet

Nach Angaben eines Behördensprechers hatte ihre Familie nach der 74-Jährigen gesucht, nachdem sie nicht von der Arbeit auf einem Feld in der Provinz Süd-Sulawesi zurückgekehrt war. Ihre Tochter fand schließlich ihre Leiche nahe dem Haus der Familie. Die Tote hatte Bissspuren am Kopf und an den Beinen, ganz in der Nähe wurde die riesige Pythonschlange entdeckt.

Dorfbewohner erschlugen den Python nach Angaben des Behördensprechers. Ihren Berichten zufolge hatte die Würgeschlange die Frau bis zu den Schultern verschlungen und dann wieder ausgespien. Todesfälle durch Würgeschlangen sind selten, doch werden aus Indonesien immer wieder ähnliche Fälle gemeldet. Erst vor einem Monat war in der selben Provinz die Leiche einer Frau im Magen eines Pythons entdeckt worden.

