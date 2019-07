Frau druckte sich selbst Geld

Der Schwindel flog schnell in einem Autohaus auf. Die junge Frau versuchte sich um 15.000 Euro Falschgeld ein Auto zu kaufen. Da die Scheine jedoch leicht als gefälscht zu erkennen waren, konnte sie noch im Geschäft festgenommen werden. In ihrer Wohnung in Pirmasens fand die Polizei noch über 13.000 Euro Falschgeld. Die Polizei berichtet, dass es sich um 50- und 100-Euro-Scheine handelt, welche die Frau offensichtlich mit einem handelsüblichen Drucker erstellt hatte. Im Drucker fanden die Beamten auch einen frischen Ausdruck an falschen Scheinen.

