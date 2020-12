Fraser Island: Schon fast die Hälfte vernichtet

Der Brand schwelt bereits seit sechs Wochen und ist immer noch nicht unter Kontrolle, wie die Behörden mitteilten. Die Hälfte der größten Sandinsel der Welt, die seit 1992 zum Weltnaturerbe der Unesco gehört, ist den Angaben zufolge bereits zerstört: 80.000 Hektar seien den Flammen schon zum Opfer gefallen.

Allein am Mittwoch wurden 345.000 Liter Wasser abgeworfen, teilte die örtliche Feuerwehr auf Twitter mit. In dieser Woche sei das Feuer wegen einer anhaltenden Hitzewelle an Australiens Ostküste noch einmal größer und stärker geworden.