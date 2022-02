Franzosen mobilisieren für Trucker-Demo

Aufgerufen wird in den sozialen Medien zu einer Sternfahrt mit Lastwagen im Laufe der kommenden Woche nach Paris. Ziel des sogenannten Convoi de la Liberté (Konvoi der Freiheit) ist ein gebündelter Protest am 12. Februar, auch von einer anschließenden Weiterfahrt nach Brüssel ist die Rede. Einer entsprechenden Facebook-Gruppe haben sich bereits mehr als 190.000 Menschen angeschlossen. In Kanada hatte ein Lkw-Konvoi vergangenes Wochenende die Hauptstadt Ottawa erreicht. Bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften wurden Tausende Teilnehmer gezählt. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lkw-Fahrer und danach die Pandemie-Beschränkungen insgesamt.