Franziskus verjüngte Kollegium der Kardinäle  von Rücktritt keine Spur

Der gesundheitlich angeschlagene Franziskus reiste per Helikopter in die mittelitalienische Stadt L’Aquila, um am Grab des mittelalterlichen Papstes Coelestin V. zu beten.

Würde er, wie vor 13 Jahren Benedikt XVI., diesen Besuch mit einer Geste oder gar einer Ankündigung eines Rücktritts verbinden? Zusätzliche Nahrung erhielten die Spekulationen dadurch, dass der Papst die Reise inmitten einer ungewöhnlichen mehrtägigen Kardinalsversammlung unternehmen wollte. Das Thema Rücktritt drängte sich doppelt auf: Der in L’Aquila begrabene Einsiedler-Papst war der erste Papst, der 1294 freiwillig zurücktrat. Benedikt machte dies dann 2013 als zweiter Papst der Kirchengeschichte ebenfalls freiwillig – und in diesem Moment erinnerten sich viele daran, dass er einige Jahre zuvor zum Grab von Papst Coelestin gepilgert war und dort in einer merkwürdigen Geste seine Bischofsstola niedergelegt hatte.

Als Benedikt seinen Rücktritt erklärte, tat er dies zudem im Rahmen einer Kardinalsversammlung in Rom. Auf Franziskus schienen diese Punkte also durchaus zuzutreffen: die Reise zum "Patron der Papstrücktritte", die Einberufung einer Kardinalsversammlung – und die Last des Alters und die Knieschmerzen, die ihn seit Monaten in den Rollstuhl zwingen.

Debatten über "Kurienreform"

Doch von einem Rücktritt war am Wochenende keine Spur. Weder am Samstag bei der Kardinalsversammlung mit der Ernennung von 20 neuen Purpurträgern noch gestern in L’Aquila – Franziskus ließ sich kein einziges Mal in Worten oder Gesten auf dieses Thema ein.

Der Blick der Beobachter richtet sich nun mit umso größerer Spannung auf die heute beginnenden zweitägigen Beratungen des Kardinalskollegiums. Mehr als zwölf Stunden sind dabei für Debatten in Sprachgruppen und im Plenum angesetzt. Thema ist die von Franziskus beschlossene "Kurienreform", also ein Umbau und eine neue Verfassung für die Zentralverwaltung der katholischen Weltkirche in Rom. Und diese ist durchaus umstritten – sowohl bei Konservativen als auch Liberalen.

Den Verfasser der Reform, den Jesuitenpater und Kirchenrechtler Gianfranco Ghirlanda, hat der Papst am Samstag übrigens in den Kardinalsrang erhoben – so wie 19 andere. Die Neuen knieten vor dem Papst nieder, der ihnen das Birett und den Kardinalsring überreichte und jedem von ihnen eine Kirche in Rom zuwies. Der Ritus wurde mit dem Glaubensbekenntnis und dem Eid der Treue und des Gehorsams fortgesetzt.

Beten mit Benedikt XVI.

Die Namen der neuen Purpurträger hatte Franziskus bereits Ende Mai bekanntgegeben. Unter ihnen sind zwei aus Brasilien, zwei aus Indien, je einer aus Singapur, Nigeria, Ghana, Paraguay, Osttimor, Korea und auch einer aus der Mongolei. Zudem wird mit ihnen das Kollegium verjüngt. Der jüngste neue Kardinal ist erst 48.

Vor seiner Reise nach L’Aquila besuchten Franziskus und die neuen Kardinäle den emeritierten Papst Benedikt XVI. in seinem Haus im Vatikan. Wie das Portal Vatican News via Twitter mitteilte, beteten sie zusammen mit dem 95-Jährigen das "Salve Regina".