Franziskus könnte Regeln für emeritierte Päpste festlegen

Ein emeritierter Papst war nach dem aufsehenerregenden Rücktritt des am Samstag verstorbenen Benedikts in der Kirchengeschichte eine ungewohnte Situation. Über die Rolle von Benedikt XVI. wurde auch Jahre nach seinem Rücktritt im Jahr 2013 noch debattiert. Nach dem Tod Joseph Ratzingers könnte jetzt der amtierende Papst Franziskus Regeln für emeritierte Päpste verabschieden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" (Mittwochausgabe).

Der Zurückgetretene solle seinen alten Familiennamen wieder führen, auch Kleidung und Wohnsitz müssten geregelt werden. Der Emeritus könnte laut den neuen Regeln gezwungen werden, nicht mehr ein weißes Papst-Gewand zu tragen. Außerdem sollte er nicht mehr im Vatikan, sondern in Rom oder in seiner Herkunftsdiözese leben. Benedikt XVI. hatte nach seinem Rücktritt weder die weiße Soutane noch den Papstnamen abgelegt. So hatte er als emeritierter Papst und nicht emeritierter Erzbischof von Rom firmiert. Er hatte weiterhin im Vatikan, im Kloster Mater Ecclesiae nahe den vatikanischen Gärten, gewohnt.

Forderungen aus der Kurie

In der Kurie hatten sich nach Benedikts Rücktritt Stimmen erhoben, die eine Regelung in Sachen Papst-Rücktritte forderten. Benedikt XVI. selbst hat vor seinem Rücktritt wenig festgelegt. Er würde den Kardinalstitel nicht mehr führen, keine Ämter in der Kurie übernehmen und sich dem Gebet widmen, vermeldete der damalige Vatikanpressesprecher Federico Lombardi kurz nach Joseph Ratzingers Rücktritt.

In einem Gespräch mit dem mexikanischen Fernsehsender Televisa hat Papst Franziskus vor kurzem deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, das Papstamt aufzugeben. Falls doch, so würde er nicht den Titel eines emeritierten Papstes annehmen. Stattdessen würde er sich als emeritierter Bischof von Rom bezeichnen. Er würde Beichte abnehmen und sich den Armen widmen. Seine jüngsten Äußerungen deuten darauf hin, dass Franziskus im Falle eines Rücktritts möglicherweise im Lateranpalast leben würde, dem Sitz des Papstes als Bischof von Rom. Eine Rückkehr in seine argentinische Heimat schloss er aus.

Franziskus zelebriert am Donnerstag die Trauermesse für seinen Vorgänger. Dies gilt als präzedenzlos in der Kirchengeschichte. Die Liturgie, mit der Franziskus das Begräbnis seines Vorgängers Benedikt XVI. feiern wird, wird in etwa jener eines Papst-Begräbnisses entsprechen, jedoch mit einigen Abänderungen. Es fehlen die Aspekte, die sich eher auf den amtierenden Papst beziehen, wie die letzten Bitten, die Bitten der Diözese Rom und der Ostkirchen, die sehr spezifisch für den amtierenden Papst sind, erklärte Papst-Sprecher Matteo Bruni.

