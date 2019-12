Frankreichs Gastronomie und Einzelhandel leiden unter Protesten

Besonders stark betroffen ist demnach Paris. In der Hauptstadt summiert sich der Rückgang der Hotelerlöse seit Beginn der Streiks am 5. Dezember auf rund 30 Prozent, wie ein Sprecher des Verbands GNI mitteilte. Cafés und Bars hätten in dem Zeitraum 40 Prozent weniger umgesetzt als vor Jahresfrist und Restaurants sogar 50 Prozent weniger. Außerhalb des Großraums Paris belaufe sich das Minus auf zehn bis 20 Prozent. "Die Angst ist, dass sich die Lage verschlimmert und sich während der Feiertage auf noch mehr Regionen ausweitet", sagte der GNI-Sprecher.

Eine Sprecherin der Handelskammer für die Region Paris sagte, die Kundenzahlen in Innenstadtgeschäften seien um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Bei außerhalb gelegenen Einkaufszentren belaufe sich das Minus auf sechs Prozent. Am Dienstag hatte ein landesweiter Massenstreik erneut zu erheblichen Störungen des öffentlichen Lebens geführt. Präsident Emmanuel Macron signalisierte daraufhin ein Entgegenkommen im Streit mit den Gewerkschaften über die geplante Rentenreform. Damit versucht er, Streiks im Nah- und Fernverkehr über Weihnachten zu verhindern.

