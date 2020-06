Frankreichs Ex-Premier soll für zwei Jahre ins Gefängnis

Der frühere französische Regierungschef François Fillon soll für zwei Jahre ins Gefängnis: Das Pariser Strafgericht verurteilte den 66-Jährigen am Montag in einer Affäre um die Scheinbeschäftigung seiner Frau Penelope und seiner Kinder. Fillon erhielt insgesamt fünf Jahre Haft, drei Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt. Das Ehepaar will gegen das Urteil berufen.

