Frankreich: Fans randalierten und plünderten

In Frankreich kam es nach dem Halbfinalspiel der algerischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup am Sonntagabend erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Algerien hatte gegen Nigeria mit 2:1 gewonnen und damit das Finale erreicht. Tausende Menschen algerischer Abstammung feierten daraufhin in mehreren französischen Städten. Dabei kam es in Paris, Marseille und Lyon zu Spannungen. Algerien war noch bis 1962 eine Kolonie Frankreichs.

Bereits am Donnerstag gab es nach einem Sieg der algerischen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste Randale. Dabei kam in Montpellier eine Frau durch einen zu schnell fahrenden Fan ums Leben. In Paris wurden Geschäfte beschädigt und geplündert. Beim Triumphbogen eskalierten die Feiern und es kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans, bei denen die Beamten Tränengas einsetzten. Auch während des französischen Nationalfeiertags geschahen Unruhen und die Exekutive verhaftete Hooligans. Insgesamt nahm die Polizei 282 Verdächtige vorläufig fest.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.