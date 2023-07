Frankreich sichert Nationalfeiertag mit 130.000 Polizisten

Innenminister Gérald Darmanin kündigte gestern in Paris außerordentliche Vorkehrungen an, um die Sicherheit zu gewährleisten. Allein am Donnerstag- und Freitagabend sollen jeweils 45.000 Beamte im Einsatz sein. Hinzu kommen Spezialeinheiten sowie Hubschrauber, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. In allen Ballungsräumen wird der Bus- und Straßenbahnverkehr um 22 Uhr eingestellt. S-Bahnen und die Métro in Paris bleiben in Betrieb.

Angst vor neuen Unruhen

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle nahe Paris vor gut zwei Wochen hatte es in Frankreich tagelang schwere Unruhen gegeben. Beamte wurden mit Feuerwerkskörpern angegriffen und öffentliche Gebäude wie Polizeiwachen und Schulen in Brand gesetzt. Tausende Autos brannten aus. Die Unruhen flauten zwar ab, die Sorge ist aber, dass sie nun zum Nationalfeiertag an diesem Freitag wieder aufflammen.

