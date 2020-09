Frankreich meldet mehr als 7000 Neuinfektionen

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 7000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Mittwoch bekannt gab, wurden 7017 neue Fälle bestätigt, 25 Menschen starben an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten stieg auf 446.

Die Zahl von mehr als 5000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten. Frankreich ist mit mehr als 30.600 Todesfällen eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.

Frankreich stellt Corona-Paket in Milliardenhöhe vor

Gegen den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie stellt Frankreich am Donnerstag ein Hilfspaket in Höhe von 100 Milliarden Euro vor. Damit will die Regierung in Paris vor allem die sprunghaft gestiegene Arbeitslosigkeit bekämpfen.

Das Paket umfasst nach den Worten von Premierminister Jean Castex zudem Anreize für die Industrie, den Umweltschutz und besonders betroffene Branchen wie den Tourismus. Rund 40 Milliarden Euro will die Regierung aus dem Corona-Hilfsfonds finanzieren, auf den sich die EU-Staaten im Juli geeinigt hatten. In diesem Jahr erwartet Frankreich mit minus elf Prozent den schwersten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche Firmen haben bereits Insolvenz angemeldet.

