Foto von Woody Harrelson half Polizei bei Verbrecher-Suche

Wissenschafter der Universität Georgetown berichteten am Donnerstag, dass die Polizei bei der Identifizierung von Verbrechern mitunter auf Fotos Prominenter setze.

So auch im Jahr 2017 mit Harrelson (57, "Natural Born Killers"): Weil die Aufnahmen einer Überwachungskamera zu schlecht gewesen seien, habe man ein Bild des Hollywoodstars in die Datenbank eingegeben - weil Harrelson dem Täter ähnlich sah. Ein Gesichtsabgleich mit früheren Straftätern habe so letztlich zu einer Festnahme geführt.

"Bei strafrechtlichen Ermittlungen steht zu viel auf dem Spiel, um sich auf unzuverlässige - oder falsche - Eingaben zu verlassen", kritisieren die Experten in dem Report mit dem Titel "Garbage In, Garbage Out" (Müll rein, Müll raus). Darin geht es um fehlerhafte und fragwürdige Praktiken von Strafverfolgern beim Einsatz derartiger Software.

Die Wissenschafter fordern unter anderem, den Fotoabgleich mit Prominenten zu stoppen. "Die Polizei kann nicht die biometrischen Daten einer Person durch eine andere ersetzen, auch wenn sie ihr noch so ähnlich sieht." Die Polizei gibt an, mit Hilfe der Software ausschließlich Hinweise zu sammeln. Man könne niemanden allein durch eine Gesichtserkennung anklagen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.