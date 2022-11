Forscher von Eisbären umzingelt

Der Forscher Frank Wolf reist derzeit gemeinsam mit einem Freund kreuz und quer durch Kanada. Am Ufer des Seal River legen sie schließlich einen Zwischenstopp ein und kommen in einer Hütte unter – plötzlich umzingeln drei Eisbären ihr Lager. Die neugierigen Raubtiere beschnuppern die Hütte, einer von ihnen knabbert an Wolfs Kanu. Schließlich ziehen die drei Raubtiere friedlich davon.

