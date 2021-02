Flutwelle nach Gletscherabbruch

Im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand sind die Rettungskräfte im Großeinsatz. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Himalaya wurde im Dhauliganga, einem Nebenfluss des Ganges, eine gewaltige Flutwelle ausgelöst.

Wie auf Handy-Videos von Anwohnern zu sehen ist, die von der indischen Nachrichtenagentur ANI verbreitet wurden, stürzen gewaltige Wassermassen die engen Felsschluchten hinab. Ein Wasserkraftwerk, das sogenannte Rishiganga-Projekt, wurde beschädigt. Medienberichten zufolge werden mehr als 200 Mitarbeiter von zwei Kraftwerken vermisst. Es wird befürchtet, dass sie gestorben sind. Bisher wurden drei Tote geborgen.

Hunderte Rettungskräfte aus Neu-Delhi seien bereits in die Hochgebirgsregion geflogen worden, sagte Indiens Innenminister Amit Shah. Weitere seien unterwegs. Die Regierung werde der betroffenen Region jede erdenkliche Hilfe zukommen lassen. Viele Ortschaften entlang des Flusses müssen evakuiert werden.

Durch die herabstürzenden Wassermassen am Oberlauf des Dhauliganga dürfte es weiter unten, am Fuße des Himalaya, zu weiteren Erdrutschen und Überschwemmungen kommen. So wurden unter anderem die Bewohner von Rishikesh und Haridwar vor den Auswirkungen des Gletscherabbruchs gewarnt.

Abbruch beschädigte Staudamm

Der Dhauliganga, der am Raikanagletscher auf 4700 Metern Höhe entspringt, ist ein Nebenfluss der Alaknanda, dem linken Quellfluss des Ganges. Bei Joshimath – einem kleinen Gebirgsort, der vom Bergtourismus lebt – war indischen Medienberichten zufolge ein Teil eines Gletschers abgebrochen und hatte den nahe gelegenen Staudamm des Rishiganga Power Projects beschädigt. Warum es zum Gletscherabbruch kam, ist noch unklar.