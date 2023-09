Flutkatastrophe in Libyen: Mehr als 10.000 Vermisste

Bild: - (The Press Office of Libyan Prime)

Nach dem verheerenden Unwetter in Libyen sind in den Katastrophengebieten nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums einer der beiden Regierungen in dem Bürgerkriegsland mehr als 3000 Menschen beerdigt worden. Die genaue Zahl der Toten sei weiter schwer zu bestimmen, sagte der Sprecher am gestrigen Mittwoch.

Hunderte unidentifizierte Leichen seien in Massengräbern beerdigt worden, nachdem am Dienstag schon mehr als 2000 identifizierte Opfer begraben worden waren. Etwa 90 Tote aus Ägypten seien in ihre Heimat geflogen worden. Man müsse mit bis zu 9000 Toten rechnen, so der Sprecher weiter.

Zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Allein in Darna seien mehr als 30.000 Menschen obdachlos, so die Internationale Organisation für Migration (IOM). Mehrere Tausend weitere seien in anderen Teilen des Landes betroffen. Bilder aus dem Bürgerkriegsland mit rund sieben Millionen Einwohnern zeigen das Ausmaß der Schäden.

UNO bietet ihre Hilfe an

Immer mehr Länder bieten ihre Unterstützung an, darunter auch die Vereinten Nationen. Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres in New York sagte, man arbeite mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen, "um den Menschen in den betroffenen Gebieten dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen". Ein UN-Team sei an Ort und Stelle. Man kooperiere mit den Behörden, um Bedarf zu ermitteln und laufende Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.

Neben Darna waren auch andere Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen. Papst Franziskus hat zum Abschluss der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom der Menschen in Libyen und Marokko gedacht.

Das Österreichische Rote Kreuz macht 150.000 Euro als Soforthilfe für die Krisenregionen in Nordafrika frei. "Das ist eine erste Maßnahme, mit der wir einen Beitrag dazu leisten, dass die von der Katastrophe betroffenen Menschen mit dringend benötigten Hilfsmitteln wie etwa Decken oder warmen Mahlzeiten versorgt werden können", sagte gestern Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig.

Laut dem Libyen-Experten Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist die Katastrophe in dem Land auch mit der politischen Situation verknüpft: Der Grund für das Ausmaß der Katastrophe sei der Bruch zweier Dämme oberhalb von Darna, jahrelang sei dort nicht ausreichend in die Infrastruktur investiert worden. "Gaddafi hat damals die Stadt dafür bestraft, dass in ihr Aufständische die Waffen ergriffen hatten", sagte Lacher.

Zwar sei in den vergangenen Jahren immer etwas Geld geflossen, "aber das ging unter anderem in die Taschen von Milizführern und Kriegsprofiteuren".

