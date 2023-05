Fluten verwüsten Emilia Romagna – ein Ende der Regenfälle ist nicht in Sicht

Es sei ein "epochales Unglück", klagte Massimo Isola, der Bürgermeister der Stadt Faenza, im italienischen Fernsehen im Hinblick auf das Hochwasser und die vielen Erdrutsche. Kurz zuvor war in seiner Gemeinde ein älterer Mann tot aufgefunden worden – Medien zufolge im Schlamm vor seinem Haus. Der Mann ist der 14. Tote der Katastrophe in Norditalien.

Zehntausende Einwohner mussten bereits ihre Häuser verlassen, viele von ihnen sind in Pfarren und Sporthallen notdürftig untergebracht. 650 Menschen wurden mit Hubschraubern und Flugzeugen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert.

In großen Teilen der Region herrschte gestern weiter die höchste Alarmstufe. Speziell rund um die Stadt Ravenna spitzte sich die Lage zu. Erneut traten Flüsse über die Ufer. Wasser strömte über eine Schnellstraße hinweg direkt in Richtung Stadtzentrum. Viele Bewohner der Stadt wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, 20.000 wurden laut Medien allein in Ravenna in Sicherheit gebracht.

Und die Meteorologen erwarten weitere Regenfälle, bis zu 100 Liter pro Quadratmeter könnten in den nächsten Stunden fallen. Damit drohen weiteren Überschwemmungen sowie Erdrutsche.

Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Zivilschutz, Militär und anderen Organisationen sowie freiwillige Helfer aus allen Teilen Italiens sind in der Emilia Romagna seit Tagen im Einsatz.

Adriaküste weniger betroffen

Während die Gegenden rund um Imola, Forli, Cesena und Ravenna schwer getroffen werden, kamen die vor allem bei Touristen beliebten Orte an der Adriaküste wie Rimini verhältnismäßig glimpflich davon. Das berichtete Tourismusministerin Daniela Santanchè: "Die einzig positive Nachricht, wenn man bei dieser Tragödie überhaupt von positiv sprechen kann, ist, dass Hotels und die Küstenstreifen weniger stark beschädigt wurden als die Gegenden im Landesinneren."

Besonders betroffen von den verheerenden Überschwemmungen – fast zwei Dutzend Flüsse sind in den vergangenen Tagen über die Ufer getreten, 36 Städte und Gemeinden waren überflutet, 48 Lokalverwaltungen meldeten Erdrutsch – sind auch die Landwirtschaft und die Viehzucht. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti berichtete, 5000 Betriebe wären von den schweren Unwettern betroffen, 50.000 Feldarbeits-Jobs seien gefährdet.

Schwere Schäden

Der Verband Confagricoltura spricht von einem Schaden von bis zu 6000 Euro pro Hektar für Ackerkulturen und 32.000 Euro pro Hektar für Obst-, Wein- und Olivenhaine, einschließlich Ernteausfälle und Kosten für die Wiederbepflanzung.

Die Emilia Romagna zählt zu den italienischen Regionen mit der stärksten Landwirtschaftsproduktion. Ein Großteil der Produktion wird auch ins Ausland exportiert.

