Flut in Libyen: Opferzahl auf mehr als 3.800 gestiegen

Der Tod von 3.845 Menschen sei bestätigt, sagte Mohamed Eljarh, Sprecher des von den Behörden im Osten des Landes eingerichteten Hilfskomitees. Die Zahl berücksichtige nur die Toten, deren Beisetzung vom Gesundheitsministerium registriert worden sei, sodass "leider mit einem täglichen Anstieg der Zahl" zu rechnen sei.

Tote, die bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe eilig beigesetzt worden seien, sind demnach nicht in der Aufzählung enthalten. Derzeit arbeiteten Behördenvertreter zusammen mit der Bevölkerung an einer Liste unregistrierter Beerdigungen sowie einer Vermisstenliste. Internationale Hilfsorganisationen geben die Zahl der Vermissten mit 10.000 oder mehr an.

Mutmaßlich wurden viele Flutopfer ins Meer gespült. Andere werden unter den Trümmern vermutet, die ganze Stadtviertel der Hafenstadt Darna bedecken. Eljarh zufolge sind immer noch neun ausländische Teams an den Bergungsarbeiten beteiligt.

43.000 Menschen geflüchtet

Mehr als 43.000 Menschen wurden aus der Stadt und angrenzenden Gebieten im Osten Libyens vertrieben, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) Anfang der Woche mitteilte.

Das Sturmtief "Daniel" hatte vom 10. auf den 11. September heftige Überschwemmungen im Osten Libyens verursacht. Die 100.000-Einwohner-Stadt Darna wurde besonders schwer getroffen, da dort zwei Flussdämme brachen.

