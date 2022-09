Flut gefährdet mehr als drei Millionen Kinder

Mehr als drei Millionen Kinder seien "einem erhöhten Risiko von durch Wasser übertragenen Krankheiten, Ertrinken und Unterernährung ausgesetzt", warnte das UN-Kinderhilfswerk UNICEF.

Nach Angaben des UN-Bevölkerungsfonds UNFPA benötigen zudem 650.000 schwangere Frauen in den betroffenen Regionen medizinische Versorgung. Da Hunderttausende Häuser beschädigt worden seien, seien auch viele Frauen der Gefahr geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. In manchen betroffenen Regionen müssen Familien in behelfsmäßigen Zeltunterkünften ohne Zugang zu Toiletten und angemessenen sanitären Einrichtungen leben.

Die Fluten, die auf die stärksten Regenfälle seit mehr als drei Jahrzehnten zurückzuführen sind, haben bereits 1200 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 33 Millionen Menschen sind nach Regierungsangaben von den Fluten betroffen.

