Der Pegel des Urals war infolge einer schnellen Schneeschmelze an manchen Stellen am Freitag binnen weniger Stunden um mehrere Meter gestiegen.

Betroffen seien 39 Regionen, teilte das Katastrophenschutz-Ministerium mit. Der Pegel des Urals war infolge einer schnellen Schneeschmelze an manchen Stellen am Freitag binnen weniger Stunden um mehrere Meter gestiegen. In der von Moskau rund 1.800 Kilometer östlich entfernten Stadt Orsk sei ein Damm gebrochen.

Bildergalerie: Flut am Ural: Mehr als 10.000 Häuser in Russland überflutet (Foto: HANDOUT (Russian Emergencies Ministry)) Bild 1/17 Galerie ansehen

Überschwemmungen gab es Berichten zufolge auch in Sibirien, der Wolga-Region und in Zentral-Russland. Der Ural gehört zu den größten Flüssen Europas. Er fließt vom Ural-Gebirge bis zum Kaspischen Meer.

Lesen Sie auch: Regenchaos in Sydney: Wohnviertel versinken im Wasser

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper